Uruguay verhinderte mit seinem Erfolg ein Aufeinandertreffen von Portugal und Frankreich, den Finalisten der Europameisterschaft 2016.

Das erste Tor fiel schon nach sieben Minuten. Es war eine Co-Produktion der uruguayischen Starstürmer Luis Suarez vom FC Barcelona und Edinson Cavani von Paris Saint-Germain. Suarez schlug eine genaue Flanke, die Cavani halb mit dem Kopf und halb mit der Achsel unhaltbar verwertete.

Verteidiger Pepe glich nach 55 Minuten ebenfalls mit einem Kopfball aus, aber nur sieben Minuten später gab erneut Cavani den Uruguayern die Führung zurück. Diesmal traf er mit einem unhaltbaren Schlenzer von knapp ausserhalb des Strafraums.

Der Erfolg der Südamerikaner war auch deshalb verdient, weil sie dem renommierten Gegner nicht viele gefährliche Angriffe ermöglichten. Nach dem 1:2 dominierten die Portugiesen optisch. Aber Cristiano Ronaldo und seine Mitspieler setzten sich gegen die massierte Defensive des Gegners nicht durch. Uruguay erspielte sich nach der zweiten Führung seinerseits keine hochkarätigen Möglichkeiten, aber sie brachten den Vorsprung über die 90 Minuten, ohne in grosse Nöte zu geraten. Ronaldo kam im ganzen Match zu keinem einzigen Torschuss.

Uruguay, der Weltmeister der Jahre 1930 und 1950, erlebte nach dem 4. Platz an der WM 1970 in Mexiko eine 40-jährige Durststrecke, bis die Mannschaft 2010 in Südafrika erneut ins Spiel um Platz 3 kam (und dieses abermals gegen Deutschland verlor). Jetzt hat das Team von Trainer Oscar Tabarez eine weitere Chance auf ein sehr gutes Abschneiden. Tabarez ist nebst Deutschlands Joachim Löw der einzige Trainer, der an den drei WM-Turnieren ab 2010 immer die gleiche Mannschaft trainierte.

Telegramm:

Uruguay - Portugal 2:1 (1:0)

Sotschi. - 44'287 Zuschauer (ausverkauft). - SR Ramos (MEX). - Tore: 7. Cavani 1:0. 55. Pepe 1:1. 62. Cavani 2:1.

Uruguay: Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt; Nandez (81. Sanchez), Bentancur (63. Rodriguez), Torreira, Vecino; Cavani (74. Stuani), Suarez.

Portugal: Rui Patricio; Ricardo, Pepe, José Fonte, Raphaël Guerreiro; Bernardo Silva, Adrien Silva (65. Quaresma), William, João Mario (84. Manuel Fernandes); Guedes (74. Adrien Silva), Ronaldo.

Bemerkung: 93. Verwarnung Ronaldo (Reklamieren).