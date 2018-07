Ferrara schaffte vor einem Jahr erstmals seit 49 Jahren den Aufstieg in die Serie A. Der Klub aus der Emilia-Romagna sicherte sich dann zuletzt mit dem 17. Rang gerade noch den Klassenerhalt.

Djourou soll sich laut italienischen Medienberichten zuletzt mit seinem letzten Klub Antalyaspor auf eine Auflösung seines noch bis 2019 laufenden Kontrakts geeinigt haben.

Djourou kam bei den Türken in der letzten Saison auf fünf Pflichtspiele (1 Tor). Im Nationalteam bot der Genfer zuletzt an der WM im verlorenen Achtelfinal gegen Schweden (0:1) in der Innenverteidigung als Ersatz für den gesperrten Fabian Schär eine solide Leistung.