Diego Costa mit Bandscheibenvorfall

Beim gebürtigen Brasilianer ist gemäss einer Mitteilung des Vereins ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert worden. Die endgültige Behandlungsmethode werde in den kommenden Tagen mit Spezialisten abgestimmt.

Die Zeitung "Marca" berichtete, eventuell sei ein chirurgischer Eingriff nötig. Dannzumal müsste Costa, der einen spanischen Pass hat und in der spanischen Nationalelf spielt, mindestens drei Monate pausieren.

Röntgenaufnahmen hätten die Verletzung zum Vorschein gebracht, nachdem Costa in den vergangenen Tagen über Rückenschmerzen geplagt habe, hiess es. Am Mittwoch habe er bereits nicht mehr am Training teilnehmen können.