Die Young Boys treffen in den Playoffs der Champions League entweder auf den kasachischen oder den kroatischen Meister. Den Bernern wurde in der einzigen Qualifikationsrunde, die sie vor der Gruppenphase bestreiten müssen, in Nyon der Sieger des Duells zwischen dem FC Astana und Dinamo Zagreb zugelost. Die beiden Teams spielen am Dienstag in Astana und eine Woche später in Zagreb gegeneinander.

Die Young Boys treffen in den Champions-League-Playoffs auf den Sieger der Begegnung Astana - Dynamo Zagreb. Die Playoff-Spiele finden am 21./22. (in Bern) und 28./29. August (in Astana oder in Zagreb) statt. #BSCYB pic.twitter.com/TqVsGS1owa

Die Young Boys werden am 21./22. August zunächst daheim antreten und am 28./29. August auswärts spielen. Sowohl Dinamo Zagreb als auch Astana haben sich im Gegensatz zu YB in der Vergangenheit schon für die Champions-League-Gruppenphase qualifiziert.

Dinamo Zagreb hat in den letzten zwölf Jahren den Meistertitel in der Heimat bloss einmal verpasst, als 2017 Rijeka mit Mario Gavranovic für die Überraschung sorgte. Mittlerweile spielt der Schweizer Stürmer für Dinamo Zagreb. Astana gewann in Kasachstan die letzten vier Meisterschaften und befindet sich in der diesjährigen Saison, die von März bis November ausgetragen wird, als Leader erneut auf Kurs.