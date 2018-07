Oft im Mittelpunkt war auch der Video-Schiedsrichter. Die Technik soll das Spiel gerechter machen. Ein schöner und nobler Ansatz. Ich bin grundsätzlich ein Befürworter dieser Neuerung. Aber ich halte die Abläufe noch für sehr verbesserungswürdig. Ich würde mir wünschen, dass die Zuschauer, egal ob im Stadion oder vor dem TV, 1:1 dasselbe Bildmaterial zu sehen bekommen wie der Schiedsrichter vor seinem Bildschirm. Nur so kann man Entscheidungen besser nachvollziehen. Und dann wäre es gut, wenn der Schiedsrichter seine Entscheidung per Lautsprecher begründet. Wie beim American Football.

Ausserdem würde ich es auch begrüssen, wenn sich der Videoschiedsrichter auch bei Sachen einschalten könnte, wo es keinen Interpretationsspielraum gibt. War es Eckball oder nicht? Das lässt sich in zwei Sekunden und ohne das Spiel zu verzögern abklären. Also Herr Fifa-Präsident Infantino: Wenn Sie das lesen, bitte anpassen!

Keine WM für Krake Paul

Sportlich betrachtet gab es an der WM viele Überraschungen. Es gab selten ein Turnier, bei dem ich mit meinen Tipps so sehr danebenlag. Ich wage sogar zu behaupten, dass auch die berühmte Krake «Paul» (Gott hab ihn selig) an seine Grenzen gestossen wäre. Keiner der absoluten Top-Favoriten im Halbfinal. Klar, die eine oder andere Überraschungsmannschaft gibt es immer, aber in dieser Fülle? So sehr ich es den Kroaten gegönnt hätte, fairerweise muss man sagen: Die Franzosen lachen verdient vom Thron.

Trainer Didier Deschamps hat es irgendwie geschafft, aus einem Haufen talentierter Individualisten eine Einheit zu formen. Ich hatte bei den Franzosen während des ganzen Turniers das Gefühl, dass sie als Mannschaft funktionieren, respektive dass die Atmosphäre im Team stimmt. Für den Verzicht auf Superstar Benzema erntete Deschamps vor der WM viel Kritik. «Benzema sollte bei der WM sein und nicht Deschamps», meldete Zlatan Ibrahimovic. Ich denke, der eine oder andere «Experte» bereut heute seine Wortspende.

«Falsche Neun» bald Geschichte?

Für meine Stürmerseele war es eine Wohltat, zu sehen, dass mit Frankreich und Kroatien zwei Mannschaften im Final standen, die mit einem klassischen Mittelstürmer spielten. Vielleicht ist ja die «falsche Neun» bald wieder Geschichte …