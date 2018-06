Die beiden standen am Ursprung der Schweizer Wende vom 0:1 zum 2:1. Nicht nur, weil sie die Tore schossen. Shaqiri wirbelte, Xhaka organisierte.

Es war ein Beweis zum ziemlich besten Zeitpunkt, wozu die beiden fähig sind. Denn häufig genug ertappte man sich in der Vergangenheit beim Sinnieren, wie gut Shaqiri und Xhaka eigentlich sein könnten. Um sich dann zu fragen: Wann kommen die nächsten starken Auftritte?

Die Prise Unberechenbarkeit

Shaqiri, seit letztem Oktober 26-jährig, gilt als Mann der grossen Bühne und der grossen Spiele. Beispiele? WM 2014: Drei Tore gegen Honduras. Ein guter Auftritt danach im Achtelfinal gegen Argentinien. EM 2016: Zaubertor gegen Polen im Achtelfinal.

Doch es geht schnell vergessen, dass Shaqiri eben auch ein Spezialist dafür ist, in wichtigen Spielen komplett unsichtbar zu bleiben. Die Duelle mit England in der EM-Qualifikation oder jenes mit Portugal im letzten Oktober in der WM-Quali stehen dafür. Und auch die ersten sieben Halbzeiten an der EM vor jener zweiten gegen Polen waren ziemlich bescheiden.