Eines der Schweizer Markenzeichen an dieser WM ist kein schmeichelhaftes – der schwache Start. Spieler und Trainer können offensichtlich noch so sehr darüber reden und Besserung versprechen, die Unkonzentriertheiten zu Beginn bleiben. Gestern kippten diese phasenweise in Überheblichkeit. Wie die Schweizer gegen Costa Rica um ein frühes Gegentor herumkamen, wussten sie wohl selbst nicht.

Es blieb ein Rätsel. Wobei einer natürlich nicht vergessen gehen darf: Torhüter Sommer. Wie er in diesen Minuten immer wieder durch die Luft flog, war herausragend. Weltklasse gar. Gleich vier Mal rettete er in höchster Not. Es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass die Schweizer im Achtelfinal mit einem ähnlichen Start abermals ungestraft davonkommen würden.

Tor wird Dzemaili gut tun

Mit der ersten echten Chance ging die Schweiz dann sogar in Führung. Blerim Dzemaili drosch in der 37. Minute den Ball aus wenigen Metern und nach schöner Vorarbeit von Lichtsteiner und Embolo ins Netz. Dieses Tor wird ihm guttun. Gegen Serbien vergab Dzemaili mehrere gute Chancen. Nun zeigte er sich etwas verbessert. Dzemaili war es auch, der das 2:1-Siegtor einleitete.