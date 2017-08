Nach der 0:1-Heimniederlage gegen YF Juventus zum Auftakt der Promotion-League-Saison missriet dem Nachwuchs des FC Basel in Martigny beim FC Sion U21 der Start in die Partie. Denn bereits nach sieben Minuten schloss Ishmael Yartey einen Konter des Heimteams erfolgreich ab. „Da haben wir komisch ausgesehen. So ein Tor nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung dürfen wir eigentlich nicht kriegen“, lautete der Kommentar Arjan Peços zu dieser Szene.

Deutlich mehr gefallen hatte dem neuen FCB-U21-Trainer die Reaktion, die sein Team im Anschluss zeigte – und zwischen der 24. und 37. Minute gleich viermal ins gegnerische Gehäuse traf. „Ich habe viele starke Aktionen gesehen!“