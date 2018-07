Sibirische Straflager gibts noch immer

Ganz daneben lag Ruefer mit seinem sibirischen Faux-Pas dann aber doch nicht. Die russische Gefängnisbehörde FSIN hat Anfang des vergangenen Jahres nämlich tatsächlich vier neue "Besserungszentren" und sieben Zwangsarbeitszentren eröffnet – unter anderem in Sibirien. Die Gefängnisse in Russland sind notorisch überfüllt. Ausser den USA bringt kein anderes Land der Welt prozentual so viele Personen hinter Gitter wie die Russen, weshalb man die Suche nach alternativen Strafformen in den vergangenen Jahren intensiviert hatte. Jeder 220. Russe sitzt im Gefängnis. Zum Vergleich: in der Schweiz war es bei der letzten Messung Ende 2015 jeder 1220te.

Die neuen sibirischen Strafzentren sind allerdings keine brutalen Steinklopf-Minen mehr, wie sie noch zu Stalins Zeiten in der Sowjetunion existierten. Nach Schätzungen von Historikern schufteten in diesen sowjetischen Lagern bis zu 30 Millionen Menschen unter härtesten Bedingungen. Rund 2,7 Millionen Menschen kamen in den russischen Gulags (Abkürzung für "Glawnoje uprawlenije isprawitelno-trudowych lagerej i kolonij", übersetzt etwa "Hauptverwaltung der Besserungsarbeitslager und –kolonien") ums Leben. Steine klopft in Sibirien heute aber niemand mehr. Die Sträflinge erledigen Putzarbeiten oder werden zum Sozialdienst in die Städte geschickt.