Als das Team am frühen Samstagmorgen, kurz vor 1 Uhr, ins Papa Joe’s kommt, warten die Spieler am Eingang zum Lokal. Auf Urs Fischer, ihren Trainer. Sie sowie die gegenwärtige Klubführung wissen, was sie an ihm haben. Er ist kein Schauspieler, kein Blender, auch kein eloquenter Mann von Welt. Sprachlich ist er weit weniger versiert als sein designierter Nachfolger Raphael Wicky. Und trotzdem hat Fischer Charisma. Rau und laut ist seine Stimme. Seine Ansprachen sind direkt, ohne Umwege, auch bei unangenehmen Dingen. Nie kam es unter ihm zu „atmosphärischen Störungen“ wie einst unter Yakin. Oder zu groben Meinungsverschiedenheiten mit der Klubführung wie unter Sousa.

Die Arbeit zuerst

Fischer kann führen, weiss, wie ein Team funktioniert, wie Menschen denken und fühlen. Und er weiss, dass er dabei immer auch Vorbild sein muss. Es ist nicht möglich, so überlegen Meister zu werden, wenn da nicht einer mit einer schier ungeheuerlichen Konsequenz vorangeht. Arbeitermentalität. Nie nachlassen. Immer weiter. Oder in den Worten Fischers: „Wir haben uns genau gleich morgens um 7 Uhr getroffen, obwohl wir 21 Punkte Vorsprung haben. Die Mannschaft hat das Präventionsprogramm vor dem Training mit der gleichen Konsequenz absolviert mit 4 Punkten Vorsprung am Anfang der Meisterschaft wie zuletzt mit 21 Punkten.“

In blauen Jeans, Pullover in Altrosa und dunkelblauer Daunenjacke marschiert Fischer mit seinem Team kurz nach 2 Uhr aus dem Papa Joe’s. Weitergehts ins Noohn gleich nebenan. Das Team unter sich, keine Presse. Es ist kurz nach 3 Uhr als Urs Fischer das Lokal verlässt. Als einer der ersten überhaupt. Es geht weiter. Der Cupfinal am 25. Mai steht an. Das nächste grosse Ziel. Viel Arbeit für Urs Fischer und sein Team. „Wir haben vorher noch vier Meisterschaftsspiele. Auch die gilt es korrekt zu absolvieren. Wir müssen unsere Form halten“, sagt Fischer.