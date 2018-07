In Widmer hat der FCB einen Spieler gefunden, der seine Stärken in einem Interview einst so beschrieb: «Ich bin athletisch und schnell, habe eine gute Kondition und unterstütze gerne die Offensive.» In der vergangenen Saison konnte er drei Tore erzielen sowie zwei vorbereiten. Qualitäten, die man auch beim FCB von einem modernen Rechtsverteidiger erwartet. Ausserdem sei er sehr ehrgeizig und «selten zufrieden, weil ich immer mehr will, weil ich mich ständig steigern will».

Vaterfreuden bei Familie Widmer

Was für Widmer den Ausschlag gegeben hat, die Serie A hinter sich zu lassen und stattdessen den Schritt zurück in die Schweiz zu machen, darüber kann erst spekuliert werden. Er meldete sich gestern nicht zu Wort. Einer der Gründe dürfte seine Tochter sein. Im Mai wurde Alissa Chloé, das erste Kind des Aargauers und seiner Frau Céline, geboren.