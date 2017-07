Der einstige Profi von Manchester United hatte nach einer einjährigen Ausleihe an Real Madrid vor zwei Jahren für rund zwölf Millionen Euro zu Bayer Leverkusen gewechselt. Während seiner zwei Meisterschaften in Deutschland erzielte er in 76 Pflichtspielen 39 Tore.

"Chicharito" ist nach Ömer Toprak (Borussia Dortmund) und Hakan Calhanoglu (Milan) der dritte namhafte Abgang bei Bayer Leverkusen in diesem Sommer. Der letztjährige Bundesliga-Zwölfte kassierte für dieses Trio rund 50 Millionen Euro.