Auf dem Sofa Meister zu werden, ist alles andere als prickelnd. Ausser man heisst Leicester City und erlebt dies zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte – und wohl auch zum letzten Mal. Beim FC Basel trifft Letzteres wohl kaum zu, und Ersteres sowieso nicht. Denn die Basler werden in diesem Jahr bereits zum achten Mal in Folge Meister.

Vielleicht sogar schon an diesem Sonntag. Gewinnen die Basler nämlich am Samstag gegen Vaduz und lässt YB einen Tag später gegen Lugano Punkte liegen, dann steht der 20. Meistertitel in der Clubhistorie des FCB fest. An einem Tag also, an dem die Basler selber gar nicht spielen.

Aus diesem Grund hat sich der Verein auch entschieden, auf eine «spontane» Meisterfeier an diesem Sonntag zu verzichten. «Der FCB hat nach Rücksprache mit Vertretern von Fans und Anhängern entschieden, dass die Mannschaft an einem spielfreien Tag nicht öffentlich auftritt», so der Club in seiner Mitteilung.

Zum einen, weil «ein Tag, an dem das Resultat auf einem fremden Platz den FCB vorzeitig zum Meister macht, nicht der richtige Rahmen für eine spontane Feier des 20. Meistertitels der Clubgeschichte ist.» Zum anderen aber auch, weil man für die offizielle Meisterfeier etwas Spezielles plant: wie die bz bereits gestern schrieb, wird diese nämlich keine nächtliche Party im Anschluss an das letzte Spiel am Freitagabend, wie dies in vergangenen Jahren stets der Fall war. Sondern dieses Mal wird die Meisterparty zum einem Familienfest am Tag darauf, dem 3. Juni.

Dies bestätigte der FC Basel am Donnerstag offiziell und bat seine Fans, «den Samstag ab dem späteren Nachmittag dick in der Agenda einzutragen.» Die rotblaue Feier, wie der FCB seinen Anlass nennt, soll «gross und besonders» werden.

Idee existiert schon seit Jahren

Die Idee für einen solchen Anlass habe es schon seit ein paar Jahren gegeben, wie FCB-Mediensprecherin Andrea Roth sagt. «Bislang hat es organisatorisch aber nie gepasst. Beispielsweise spielten wir schon an einem Mittwochabend das letzte Spiel der Saison, und dann wäre der Samstag zu weit weg gewesen. In diesem Jahr würde es sich anbieten.»

Dass es auch noch mit dem Erreichen des historischen zweiten Sterns und dem Abschied der aktuellen Vereinsführung um Bernhard Heusler und Georg Heitz zusammenfällt, sei natürlich ein Glücksfall und mit ein Grund, dass man die Pläne nun umsetze.