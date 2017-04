Als Schiedsrichter Jaccottet die Partie nach 95 Minuten vor nur gut 15'000 Zuschauern im Stade de Suisse beendete, brach es aus Carlos Bernegger heraus. Der 48-Jährige stiess nach dem ersten Auswärtssieg der Grasshoppers in der Rückrunde einen langen Jubelschrei aus und schlug sich mit beiden Händen auf die Brust.

Berneggers Bilanz als GC-Cheftrainer liest sich ausgezeichnet: Nach dem 0:1 zum Auftakt in Basel holten die Zürcher unter dem argentinisch-schweizerischen Doppelbürger in den letzten drei Partien sieben Punkte und bauten damit ihren Vorsprung auf den Abstiegsplatz auf acht Zähler aus. Die grössten Abstiegssorgen scheinen die Zürcher bis auf Weiteres los zu sein.

Der Sieg der Zürcher in Bern war nicht unverdient. Zwar verzeichnete das Heimteam etwas mehr Spielanteile, die Zürcher produzierten mit ihren Vorstössen aber deutlich mehr Gefahr vor dem Tor von Yvon Mvogo als die Berner, die neben dem verletzten Guillaume Hoarau auch auf die gesperrten Stürmer Roger Assalé und Michael Frey verzichten mussten.

Mvogo entschärfte in der 9. Minute einen ersten Abschlussversuch Dabburs mit einem starken Reflex. Neun Minuten vor Schluss machte es der GC-Captain dann besser. Nach einer Cornerflanke von Runar Sigurjonsson setzte sich der Israeli im Luftduell gegen Steve von Bergen durch und traf per Kopf zum Siegtreffer für die Gäste. Für Dabbur war es der vierte Treffer seit seiner Rückkehr aus Salzburg. Zusammen mit Caio sorgte er auch in Bern in der Offensive immer wieder für Wirbel.

YB kassierte erstmals nach sieben Partien wieder eine Niederlage. Den Ausrutscher der Berner dürfte auch in Basel mit Wohlwollen registriert worden sein. Im Idealfall könnte der FCB, der die Tabelle mit 20 Punkten Vorsprung anführt, bereits am nächsten Sonntag Meister werden.

Young Boys - Grasshoppers 0:1 (0:0)

15'097 Zuschauer. - SR Jaccottet. - Tor: 82. Dabbur (Corner Sigurjonsson) 0:1.

Young Boys: Mvogo; Mbabu, Von Bergen, Rochat, Lecjaks (85. Benito); Zakaria, Sanogo; Ravet (85. Schick), Bertone (79. Seferi), Sulejmani; Gerndt.

Grasshoppers: Mall; Bamert, Vilotic, Bergström, Antonov; Olsen (79. Pnishi), Sigurjonsson; Lavanchy, Andersen (73. Brahimi), Caio; Dabbur.

Bemerkungen: Young Boys ohne Assalé, Frey (beide gesperrt), Hoarau, Joss, Wüthrich (alle verletzt) und Gajic (nicht im Aufgebot), Grasshoppers ohne Pickel (gesperrt), Sherko, Basic und Zesiger (alle verletzt). Verwarnungen: 35. Ravet (Foul). 45. Vilotic (Foul). 75. Olsen (Foul). 90. Dabbur (Unsportlichkeit). 90. Von Bergen (Unsportlichkeit).