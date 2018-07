Seit 2008 hiess der Weltfussballer des Jahres stets Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Kommt's diesmal zur grossen Revolution der zweiten Garde? Nominiert zum «The Best Fifa Men's Player» sind die beiden fünffachen Weltfussballer zwar auch in diesem Jahr, doch es gibt einige Kandidaten, die an ihrem Thron rütteln könnten.

Nominiert hat die Fifa neben Messi und Ronaldo nämlich auch Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappé, Antoine Griezmann und Raphael Varane, die belgischen Tempo-Dribbler Eden Hazard und Kevin De Bruyne, Premier-League-Goalgetter Mohamed Salah, WM-Torschützenkönig Harry Kane sowie Luka Modric, Champions-League-Sieger mit Real Madrid und bester Spieler der WM. Nicht berücksichtigt wurde PSG-Superstar Neymar.