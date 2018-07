Diese Entwicklung können der FCB und seine Anhänger kaum beeinflussen. Man muss mit den Konsequenzen leben. Der Umbruch war radikal, der Titel ging bachab. Für die Rest-Schweiz war es befreiend, dass endlich mal ein anderer Klub Meister wurde. Für den FCB hingegen ist es eine Hypothek. Der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist verloren, der Respekt der Gegner geschrumpft. Das steckt in den Köpfen von Sitten bis St. Gallen. Es ist kein Geheimnis, dass im Sport vieles Kopfsache ist.

Der erneute Umbruch ist da, aber nicht so dramatisch

Trotz allem hält man in Basel an den Zielen der Vergangenheit fest: Meister, Cupsieger, mindestens Europa League. Der Anspruch, die Erwartungen, das Selbstverständnis – sie alle sind unverändert. Noch.

Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Herausforderung, den Titel nach Basel zu holen, in den letzten Jahren vermutlich nie so gross war wie gerade jetzt. Aber deswegen braucht man nicht in Panik zu verfallen.

Die Alarmstimmung ist verzerrt von den jüngsten Negativerlebnissen. Vom verspielten Titel, dem Verlust dreier Teamstützen, den schlechten Resultaten. Doch so dramatisch wie im Winter sollte der Eingriff in die Mannschaft nicht sein. Man hat talentierten Ersatz geholt, Spieler, die Rhythmus haben, Tore schossen und verhinderten – nicht Ergänzungsspieler mit hohen Ansprüchen wie im Winter.

Panik ist fehl am Platz

Diese Spieler, Valentin Stocker und Fabian Frei, sind jetzt auf ganz anderem Niveau als damals. Ohne dabei von ihren Führungsqualitäten eingebüsst zu haben. Die sportliche Leitung hätte die Wechsel kommunikativ abfedern können, hätte man nicht immer wieder betont, man wolle das Team zusammenhalten.

Oder aber darauf hingewiesen, dass es – das zeige die Erfahrung vergangener Transferperioden nach international erfolgreichen Jahren – kaum möglich sein werde, alle Akteure zu halten, man aber vorbereitet sei.

Die verlorenen Testspiele soll man noch nicht überbewerten. Gewinnt der FCB am Samstag gegen St. Gallen und schafft dann den Sprung in die nächste Runde der Champions-League-Qualifikation, dann ist das alles vergessen. In Panik auszubrechen hat noch nie geholfen. Lassen wir das Team zeigen, was es kann. Und vertrauen wir auf Trainer Raphael Wicky. Er hat den FCB letztes Jahr international in ungeahnte Höhen katapultiert. Der Mann kann etwas. Und eines weiss er mit Sicherheit: In der Ruhe liegt die Kraft.