Erdogan hält sich für einen dreitägigen Staatsbesuch in Grossbritannien auf. Morgen wird er von Queen Elizabeth II. und von Premierministerin Theresa May empfangen. Zudem befindet sich der türkische Präsident im Wahlkampf: Am 24. Juni lässt er in der Türkei vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abhalten.