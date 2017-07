Die Tore für das deutsche Team in Utrecht erzielten Babett Peter (10. Minute) und Dzsenifer Marozsan (56.) jeweils per Foulpenalty. Den 2. Platz in der Gruppe B belegte Schweden trotz einer 2:3-Niederlage gegen Italien.

In den Viertelfinals treffen die deutschen Frauen auf Dänemark, den Zweiten der Gruppe A. Schweden bekommt es mit Gastgeber und Gruppensieger Niederlande zu tun.

Frauen-EM in den Niederlanden. Gruppe B. 3. Spieltag. In Doetinchem: Schweden - Italien 2:3 (1:2). - In Utrecht: Russland - Deutschland 0:2 (0:1). - Rangliste (je 3 Spiele): 1. Deutschland* 7 (4:1). 2. Schweden* 4 (4:3). 3. Russland 3 (2:5). 4. Italien 3 (5:6). - Deutschland und Schweden in den Viertelfinals, Russland und Italien ausgeschieden. - Erste Viertelfinal-Paarungen: Niederlande - Schweden, Deutschland - Dänemark.