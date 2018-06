Ohne den Schweden zu nahe zu treten: Ausserhalb von Schweden würde sie kaum jemand vermissen, wenn sie nicht an der WM teilnehmen würden. Erst recht, weil sie freiwillig auf Zlatan Ibrahimovic verzichten, die schillerndste Figur, die je für dieses Team aufgelaufen ist. Kurz: Die Schweden erinnern an den Typ, der sich an der Party als Erster an die schönste Frau ranmacht, aber alleine nach Hause geht – Partykiller.