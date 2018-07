Die Chance scheint golden. Erwartet hatten die Schweizer einen Achtelfinal gegen Deutschland. Jetzt ist der Gegner ein anderer. Einer mit einem viel bescheideneren Renommee. Einer, der nicht die Klasse der stärksten Mannschaften der Welt besitzt. Einer aber, der es mit einem grossartigen Teamgeist weit gebracht hat – und darum keinen Grund bietet, ihn zu unterschätzen.

Es ist nach 2014 und 2016 die dritte Chance dieser Generation, an einer WM oder EM den Viertelfinal zu erreichen. Will sie in Erinnerung bleiben, muss sie diese Chance jetzt nützen. Dass sie das kann, davon geben sich Spieler und Trainer überzeugt. Dafür spricht die Mentalität, die sich die Schweizer in den letzten zwei Jahren angeeignet haben.

Höhenflug oder Bruchlandung?

Ein einziges Spiel haben sie seit der EM verloren. 40 zu 12 lautet das Torverhältnis. Das Team wirkt robuster, kann auf Widerstände reagieren. Dazu kommt ein schier unerschütterliches Selbstvertrauen.

Dass dies auch Gefahren birgt, ist nur logisch. Wenn aus Selbstvertrauen Arroganz wird wie gegen Costa Rica zum Ende der Gruppenphase, kann das Turnier plötzlich ganz schnell zu Ende sein. Dann wird die WM nicht als Höhenflug, sondern als Bruchlandung in Erinnerung bleiben.