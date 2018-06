So konfus die Schweizer phasenweise auftraten, so unsorgfältig und hektisch sie sich in der Schlussphase sich den zweiten Sieg entreissen liessen, zur Debatte stand die Achtelfinal-Qualifikation im Prinzip kaum einmal. Brasilien gewährte Serbien (2:0) keine Rückkehr mehr und Petkovics Ensemble wusste in den entscheidenden Momenten, was zu tun ist.

Am Tag der epochalen Versenkung von Titelträger Deutschland sind die zeitweiligen Schwankungen der Schweizer zu relativieren. «Wichtig ist in erster Linie einmal, dass wir weitergekommen sind», hielt Blerim Dzemaili fest. Der Dauerläufer belohnte sich für sein enormes Pensum hinter der Spitze im sechsten WM-Einsatz seiner Karriere mit dem zweiten Treffer.