Das Spiel: Arbeitssieg mit Glanzresultat

So deutlich, wie es das Schlussresultat suggeriert, war die Partie zwischen dem Tabellenvierten und dem Zweiten zweifelsohne nicht. Basel vermochte das Spiel zwar über weite Strecken zu kontrollieren und liess insbesondere im ersten Durchgang nichts zu. Dank dem Treffer von Ricky van Wolfswinkel im Anschluss an einen Corner in der 32. Minute ist die Koller-Elf auf Kurs. Auf diesem Vorsprung ruht sie sich dann aber bisweilen zu lange aus. Nach dem Seitenwechsel wird Sion kontinuierlich stärker - im Zeitraum um die 60. Spielminute komme ndie Walliser zu drei Topchancen. Jonas Omlin sei Dank fällt der Ausgleich nicht.

Nach dieser Baisse findet der FCB zurück in die Spur und sorgt kurz vor Schluss für die Entscheidung. Erst trifft Luca Zuffi per Handselfmeter (85.), dann setzt Anto Grgic mit einem Eigentor in der Nachspielzwit den Schlusspunkt.

Der Beste: Jonas Omlin

Der FCB bleibt im Wallis zum vierten Mal in den letzten fünf Duellen ohne Gegentor. Massgeblich daran beteiligt ist Jonas Omlin: Der Torwart rettet gleich mehrmals bravourös - vor allem die Parade in der 58. Minute gegen Lenjani ist bockstark. Obwohl der FCB dreimal trifft, geht der Titel "Man of the Match" deshalb ans andere Ende des Spielfelds.

Das gab zu reden: Sion bleibt der FCB-Lieblingsgegner

Dank des 3:0-Erfolgs bleibt der FCB auch im 16. Pflichtspiel in Serie gegen Sion ungeschlagen. In der Liga warten die Walliser nun gar seit acht Jahren auf einen Vollerfolg gegen Basel. Eine eindrückliche Serie.