Was bedeutet es, wenn ein Goalie von sich sagt, er sei in Form? «Dann hat er ein gutes Gefühl für den Ball. Er spürt Selbstvertrauen und Sicherheit in seinen Aktionen. Wenn er das ausstrahlt, gibt er dem Team Ruhe und Sicherheit fürs Spiel. Das alles geht aber nur, wenn er sich in der Mannschaft wohlfühlt.» Das sagte Yann Sommer im Trainingslager im Tessin. Und an der WM spielt er nun so, dass es nur diesen einen Schluss gibt: Yann Sommer ist in Topform – er ist der Schweizer Rückhalt. Ein Mann für alle Bälle.

Auf Sommer kann sich das Nationalteam verlassen. An dieser WM in Russland war vor allem er dafür verantwortlich, dass die Nati ohne Niederlage durch die Gruppenspiele kam. In jeder Partie hatte er seine «Big Saves», gegen Brasilien mindestens zwei, gegen Serbien und Costa Rica im Minimum jeweils einen. Und er hatte im letzten Spiel auch das Glück des Tüchtigen, weil der Ball zweimal an die Torumrandung flog.