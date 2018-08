Können Maikäfer tatsächlich so herzhaft lachen, wie ihnen nachgesagt wird, dann ist Lucien Favre am letzten Montag ein Maikäfer gewesen. Eher selten hat man den Trainer nach einem Sieg so glücklich gesehen. Sechs Wochen nach seinem Amtsantritt hat er mit Borussia Dortmund einen gelungenen Einstand gefeiert. Zumindest, was das Ergebnis angeht. «Damit bin ich zufrieden», sagte Favre hinterher, «dass uns jedoch die Kontrolle über das Spiel gefehlt hat, stört mich». Erst in der fünften Minute der Verlängerung hatte der Belgier Witsel den BVB gegen Greuther Fürth in die Verlängerung gerettet, in der Reus in der allerletzten Minute das 2:1 zum glückhaften Sieg gelang.

Davon will Favre, nach Tuchel, Bosz und Stöger der vierte BVB-Trainer in 14 Monaten, natürlich nichts wissen: «Ich weiss, wie gross die Hoffnungen hier sind. Ich will eine Mannschaft aufbauen, die langfristig Titel holen kann. Aber das dauert manchmal zwei oder drei Jahre.» Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gibt sich demütig: «Das Ziel ist die erneute Qualifikation für die Champions League.»

Eine Niederlage gegen einen Unterklassigen gleich im ersten Pflichtspiel mit dem neuen Verein wäre ein arger Dämpfer für die Aufbruchstimmung bei den Dortmundern gewesen. Denn nach einem Seuchenjahr mit viel Unruhe, in dem es Gelb-Schwarz wundersam doch noch in die Champions League geschafft hat, wird in Westfalen eine Menge vom Schweizer erwartet. Ja, der Borussia wird sogar zugetraut, den Serienmeister Bayern München ernsthaft herauszufordern.

Journalisten, die Favre in diesem Stil kennen gelernt hatten, wollen in dessen ersten Dortmunder Wochen einen anderen Trainer erlebt haben. Sie geben sich überrascht, einen offenen, charmanten und zugänglichen Trainer anzutreffen. Einen ohne Allüren. Eine Zeitung hat geschrieben: Ein knuffiger Kauz. Er würde mehr in sich ruhen, sei nicht mehr so ungeduldig. Was insofern nachvollziehbar wäre, als er nun auch schon 60 Jahre alt und zweifacher Grossvater ist.

Was lässt sich Favre von diesen Herren sagen? In Deutschland hat er sich bei seinen Stationen Hertha Berlin und Borussia Mönchengladbach den Ruf erworben, ein ausgewiesener Fussballexperte zu sein, allerdings nicht immer einfach im Umgang; ein Zauderer und Grübler auch. Beide Engagements endeten denn auch mit Irritationen. Die Gladbacher, die er vor dem Abstieg gerettet und dreimal in den Europacup geführt hatte, verliess er nach einem Saisonfehlstart bei Nacht und Nebel.

In Dortmund hat man nach Favres Ankunft einen Neustart ausgerufen. Man will sich wieder mehr auf Werte wie Mentalität und Disziplin fokussieren. Mit Sebastian Kehl wurde der ehemalige Captain als Leiter der Lizenzspielerabteilung verpflichtet. Er soll ein Seismograf und Bindeglied sein. Dazu kommt Matthias Sammer als Berater. Manche fragen sich, ob es bei dieser Ballung von Fachwissen nicht zu einem Kompetenzgerangel komme. Zumal da ja auch noch Sportdirektor Michael Zorc ist, der in seine 31. Saison als Spieler oder Funktionär steigt.

An Motivation fehlt es Favre nicht. Nach zwei durchaus erfolgreichen Jahren in Nizza ist er froh, wieder in Deutschland zu sein. Obwohl er hier die letzten sechs Spiele allesamt verloren hatte. «Aber wenn der BVB kommt, ist es unmöglich, abzulehnen», sagt Favre. «Ich mag die Bundesliga. Hier ist Fussball Religion, das ist unglaublich, das ist fantastisch.» Er freut sich auf den Sonntag und das erste Heimspiel gegen Leipzig, wenn er zum 229. Mal in der Bundesliga auf der Bank sitzt. «Sogar in Frankreich sprechen die Leute über die «mur jaune», die «gelbe Mauer» hinter dem einen Tor. Ich glaube, es gibt kein Stadion in Europa, das eine solche Kraft entwickeln kann», schwärmt Favre. Er will die Zuschauer nicht enttäuschen und verspricht ein schnelles Umschaltspiel. «Alles im Leben wird schneller. Das Internet, die Flugzeuge, die Züge und der Fussball», sagt Favre.

Titel «nur» in der Schweiz

Alle in Dortmund lieben Lucien. Aber vor einem Jahr haben auch alle Bosz zugejubelt, bis dieser mit seinem Harakiri-Fussball scheiterte und vom Hof gejagt wurde. Natürlich wird auch Favre am Erfolg gemessen. Einen so grossen Klub wie den BVB mit einer halben Milliarde Euro Umsatz hat er noch nie trainiert und Titel bisher auch «nur» in der Schweiz mit Servette und dem FC Zürich gewonnen. 73 Millionen Euro hat Dortmund in die neuen Spieler Diallo, Delaney, Wolf und Witsel investiert, aber ein Knipser vom Schlag eines Aubameyang fehlt noch im Kader. «Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe», sagt Favre und stellt Reus oder Philipp als «Neuneinhalb» vorne rein.