In den letzten fünf Jahren haben sich 25 Schweizer Mannschaften international versucht. Nur sechs Teams waren auch im neuen Jahr noch dabei. Neben den Young Boys 2015 und Sion 2016 gelang das Kunststück viermal dem Serienmeister aus Basel. Wo wäre die Schweiz ohne den FCB? Wir haben nachgerechnet.

Sowohl in dieser Saison als auch in der Fünfjahreswertung der Uefa – sie entscheidet über die Anzahl der Europapokalstartplätze – liegt die Schweiz auf Rang 12. Dieser berechtigt zu einem fixen Startplatz in der Champions League und in der Europa League. Dazu kommen ein Champions-League-Qualifikations-Platz und zwei Europa-League-Qualifikations-Plätze. Ohne den FC Basel läge die Schweiz in der Fünfjahreswertung viel weiter hinten zwischen Schottland und Weissrussland auf Platz 25.

Ein solch schlechtes Ranking hätte zur Folge, dass der Schweizer Meister sehr früh in die Champions-League-Qualifikation einsteigen müsste und drei weitere Schweizer Vereine lediglich in die Europa-League-Qualifikation dürften. Teilnahmen an der Gruppenphase wären für die Top 4 der Schweiz in beiden Wettbewerben sehr viel schwerer realisierbar.