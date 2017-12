Marek Suchy, ganz Basel staunte, als Sie plötzlich Deutsch sprachen, nachdem Sie zum Captain ernannt wurden. Wo haben Sie die Sprache gelernt?

In der Schule. Ich hatte fünf Jahre lang Deutsch-Unterricht. Leider habe ich die Sprache danach kaum gebraucht. Aber als Raphael Wicky mich zum Captain machte, meinten unsere Leute von der Medien-Abteilung, dass es gut wäre, wenn ich Deutsch sprechen würde. Und das versuche ich nun, eine neue Herausforderung für mich. Ich habe es zuvor einfach nicht gemacht, weil ich mich auf Englisch präziser ausdrücken kann. Ich hätte auf Deutsch wohl nach jedem siegreichen Spiel mehr oder weniger dasselbe gesagt (lacht). Das soll sich jetzt ändern, darum übe ich auch mit meinen Teamkollegen in der Kabine.

Eder Balanta, erzählen Sie uns von der verrücktesten Feier, die Sie je erlebt haben.

Das war 2014, als wir mit River Plate nach jahrelanger Durststrecke wieder Meister wurden. Das war schlicht Wahnsinn. Wir brauchten im letzten Spiel einen Sieg. Alle erwarteten eine Zitterpartie, aber wir gewannen 5:0. Kaum abgepfiffen, war das Feld voll von Menschen. Irgendwann fuhr ein Bus mit offenem Dach ins Stadion. Damit drehten wir eine Runde um den Platz. Leider musste ich die Feier vorzeitig verlassen, weil ich zur Nationalmannschaft reisen musste – quasi direkt von der Party an die WM-Vorbereitung. Dennoch: Was ich in Basel erlebt habe, hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Unglaublich, wie viele Leute zu unseren Feiern kamen. Man merkt, das ist eine Stadt, die Fussball lebt. Mit viel Leidenschaft.

Michael Lang, Sie haben Ihr so wichtiges Tor gegen Manchester United als das wichtigste Ihrer Karriere bezeichnet. Was braucht es, um das zu toppen?

Es müsste ein Tor sein, das uns direkt weiterbringt. Das war gegen United nicht der Fall. Aber es könnte ja schon in Lissabon passieren. Aber ja, das Tor war schon verrückt. An dem Abend habe ich wohl mehr als 300 SMS gekriegt, Anrufe, Glückwünsche von überall. Und nur damit das klar ist: Das mit dem Trikot von Zlatan Ibrahimovic war ein Scherz. Er fragt doch nie einen Spieler um sein Trikot. Ich habe mein Trikot mit Daley Blind getauscht – und zudem noch das von Chris Smalling bekommen.

Taulant Xhaka, es scheint fast so, als hätte Raphael Wicky noch ein bisschen mehr aus Ihnen rausholen können, vor allem offensiv. Und Sie wurden dritter Captain. Wie sehen Sie Ihre Entwicklung?

Ich denke schon, dass ich mich im Offensivspiel verbessert habe und vielleicht etwas mehr in den Abschluss gehe als früher. Was die Rolle als dritter Captain angeht, da bin ich mir der gestiegenen Verantwortung bewusst. Ich versuche auch, die Jungen noch mehr zu führen und ihnen beispielsweise zu zeigen, dass im Training immer Vollgas gegeben werden muss.

Luca Zuffi, was braucht es, dass Sie aus der Haut fahren?

Das ist schwer zu sagen. Lassen Sie mich kurz überlegen. Ich bin nicht der Typ, der sich aufregt oder wütend wird. Bei mir ist es eher Enttäuschung. Logisch, als Kind kam es schon vor, dass ich mal die Kontrolle verlor, wenn ich mich mit meinen Brüdern raufte. Aber ich bin älter geworden und abgeklärter. Ich habe in meiner Karriere bisher noch nie einen Platzverweis kassiert – und das ist gut so.

Raoul Petretta, was hat sich für Sie seit Ihrem Durchbruch im Hinspiel gegen Benfica Lissabon verändert?

Es hat sich nicht viel geändert. Ich komme zu mehr Einsätzen, aber im Training und innerhalb der Mannschaft ist alles gleich geblieben. Ich habe es auch neben dem Platz sehr gut mit den Jungs und im Training gebe ich wie schon vor diesem Spiel immer mein Bestes. In der Stadt kann ich mich immer noch ungestört bewegen, einzig kleine Kinder kommen ab und an zu mir, wenn sie mich erkennen. Was sich vielleicht geändert hat, ist, dass ich mehr Interviews geben muss als zuvor (lacht).