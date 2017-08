Ein weiteres Problem ist, dass Jakovljevic kaum Flexibilität in der Defensive hat. Doch das wird sich bald ändern: Der Serbe Aleksandar Cvetkovic ist seit einigen Wochen bei Wohlen unter Vertrag. Er hat aber noch keine Arbeitsbewilligung vom Migrationsamt erhalten. Man hofft, dass er beim Spiel gegen Rapperswil am 19. August endlich auflaufen kann. Der 22-Jährige spielte die letzten beiden Saisons in der zweithöchsten serbischen Liga. Wird er die bisherigen Stammspieler unter Druck setzen? «Wenn man einen Ausländer holt, dann natürlich nicht, damit er auf der Bank herumsitzt», sagt Jakovljevic. «Wir erhoffen uns von ihm eine Defensiv-Verstärkung.»

Während Cvetkovic noch auf seinen Einsatz warten muss, steht für Wohlen eine englische Woche auf dem Programm. Gleich am Mittwoch kommt Neuchâtel Xamax ins Stadion Niedermatten, bevor man am Samstag bei Linth 04 im Cup antritt. «Es geht ruck, zuck, wir müssen jetzt ans nächste Spiel denken», sagt Tahiraj. Sein Coach Jakovljevic tut das schon, gleich gestern Sonntag ist er nach Neuenburg gefahren, um sich das Spiel gegen Vaduz anzuschauen und den Gegner zu analysieren. Am Mittwoch wird sich zeigen, ob Wohlen dem Aufstiegsaspiranten Paroli bieten kann.