Der FC Basel gewinnt das richtungsweisende Spiel gegen Lausanne mit 2:1 und atmet auf

Das Spiel: Die erste Halbzeit war nichts für Freunde von offensivem und spektakulärem Fussball. Viele Zweikämpfe und wenige Abschlüsse, aber trotzdem schöner Fussball wurde geboten. Dann kam die 41. Minute in der die Basler die Führung erzielen können. In kurzen Phase, in der sich der FCB vor dem Tor der Gäste festgespielt haben, bringt Jorge einen Flachen Ball in den Strafraum. Die Verteidiger bekommen keinen Fuss dazwischen, sodass Valentin Stocker den Ball einschieben kann. Der FC Basel der ersten Halbzeit spielt kontrolliert und effizient. Im zweiten Durchgang lässt die Heimmannschaft mehr zu. Lausanne spielt nach vorne, kann sich aber nie zwingende Torgelegenheiten erarbeiten. In der 76. Minute ist dann auf einmal Platz für Basel da. Kasami läuft unbedrängt durch die Mitte, spielt einen Doppelpass mit Frei und schiebt das Leder unten links in die Ecke. Dann wird es im Joggeli noch einmal spannend. In der 90. Minute erzielt Gaussand den Anschluss, worauf der FCB kurz zu schwimmen beginnt. Der Schlusspfiff Ciriaco Sforza und seine Mannschaft schliesslich und der 2:1-Sieg ist beschlossene Sache.

Der Beste: Der Beste des Spiels bei den Baslern war Afimico Pululu. Von Beginn an war die Nummer 11 der Aktivste in der Basler Offensive. Spielt immer wieder sein Tempo aus und sorgt für Unruhe. Und auch Defensiv weiss er durch einige wichtige Zweikämpfe zu überzeugen. Selbst wenn er am Boden liegt macht er weiter und dribbelt seine Gegner aus.

Das gab es zu reden: Auffallend war vor allem die Foul Statistik. Lange Zeit kamen die Gäste mit wenig unfairen Aktionen aus. Zwar beschwerten sich die Basler in Form von Valentin Stocker immer wieder über angebliche unfaire Aktionen. Der Schiedsrichter Stefan Horisberger hatte aber eine Linie, die er beibehielt. In der Gelbstatistik sieht es hingegen ausgeglichen aus. Beide Mannschaften wurden zwei Mal verwarnt. Schlussendlich gibt der Erfolg aber den Baslern recht.

