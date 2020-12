Der FC Basel gewinnt auch in Vaduz und robbt sich dadurch in der Tabelle kurzfristig an Leader YB ran

Das Spiel: Es ware über ein lange Zeit keine Partie, die Spass gemacht hat. Besonders der erste Durchgang blieb lange Zeit ereignisarm. Einzig eine Aktion von Ricky van Wolfswinkel sorgt aus Basler Sicht für Gefahr. Es ist das erste Mal, dass der FC Basel schnell in die Spitze spielt. Der Niederländer schafft es in der Folge zwar, Torwart Büchel zu umkurven, kann den Ball aus spitzem Winkel aber nicht im Tor unterbringen.

Bis zur 55. Minute müssen die 50 Zuschauer im Rheinpark Stadion warten, bis sie das erste Tor der Partie sehen. Wieder wird van Wolfswinkel in den Strafraum geschickt und steht allein vor dem Tor. Statt es selbst zu versuchen, legt er klug auf Afimico Pululu ab, der nur den Ball einschieben muss. Es ist die erste Aktion des FCB, die von Anfang bis Schluss zu Ende gespielt wird.

Nur sieben Minuten dauert es, bis die Basler Bank dann das zweite Mal jubeln darf. Wie schon beim ersten Treffer, leitet Pajtim Kasami den Angriff ein und sieht Pululu im Strafraum. Der legt ab auf Yannick Marchand, sodass der 20-jährige sein erstes Super-League-Tor erzielen kann. Vaduz geht in der Folge die Luft aus und verpasst sich dann selbst den K.o.-Schlag. Boris Prokopic sieht nach einem ungeschickten Zweikampf gegen Kasami die Ampelkarte und muss in der 68. Minute vom Platz. Die Gäste lassen sich den Sieg darauf nicht mehr nehmen, sodass der zweite Auswärtssieg für den FCB auf dem Papier steht.

Der Beste: Der Beste der Partie war Afimico Pululu. Mit einem Tor und einem Assist ist der Flügel ein wichtiger Baustein für den Sieg des FCB. Schon in der ersten Halbzeit versucht er immer wieder, sein hohes Tempo einzusetzen. Erst in der zweiten Halbzeit klappt es dann. Bei seinem Treffer läuft er geschickt mit und macht das erste Tor des Abends. Später hat er das Auge für den besser postierten Marchand, der das 2:0 erzielt. Nicht zu vernachlässigen ist aber auch die Leistung von Pajtim Kasami, der beide Treffer einleitet und die Basler Schaltzentrale im Offensivspiel darstellt.

Das gab es zu reden: Über zwei Themen lässt sich heute besonders sprechen. Eines findet vor, das andere nach dem Spiel statt. Vor dem Spiel galt es, die Torwartfrage zu beantworten. Und zumindest für heute wurde sie mit Heinz Lindner beantwortet. Wieder stand der Österreicher zwischen den Pfosten, obwohl die eigentliche Nummer 1, Djordje Nikolic, fit zu sein scheint und auf der Bank sitzt. Sforza betont zwar im Interview vor dem Spiel, dass man Lindner als Nummer 2 verpflichtet habe. Ein klares Statement pro Nikolic sieht aber anders aus.

Das zweite Thema ist die Basler Auswärtsbilanz. Es ist erst der zweite Auswärtssieg der Basler in dieser Super-League-Saison. Nach dem Sieg gegen St. Gallen heute der Sieg gegen den Tabellenletzten aus Vaduz. War das das Spiel, das den Knoten zum Platzen gebracht hat? Bis zum nächsten Auswärtsspiel dauert es aber noch. Erst am 23.12. muss der FCB wieder in einem fremden Stadion spielen. In Luzern.

Der Liveticker zum Nachlesen: