Im Gegensatz zu Xhaka und den meisten anderen Schweizern verzichtet Shaqiri auf allzu viele negative Worte. «Wir können stolz sein auf uns und auf das, was wir geleistet haben an dieser WM», wiederholt er immer wieder. Man hätte ihm nicht so viel Selbstzufriedenheit zugetraut. Auch die Sichtweise, dass die Schweizer um einiges besser waren als Schweden, war zumindest fragwürdig. Einen halbwegs kritischen Satz brachte Shaqiri dann doch noch über die Lippen. «Wir müssen irgendwie lernen, solche Spiele zu gewinnen.»

Behrami behält den Humor

Valon Behrami brach nach dem Out an der EM 2016 in Tränen aus. Er hatte daran zu nagen, weil er realisierte, wie viel mehr möglich gewesen wäre. Nun steht er schon wenige Minuten nach dem Spiel zu einer Analyse bereit. «Wir waren nicht gut genug. Und darum haben wir uns den Viertelfinal nicht verdient», sagt er. Auf die Frage, ob dieses Out einfacher zu verdauen sei als in den beiden Achtelfinals 2014 und 2016, antwortet er: «2006 nicht vergessen – ich bin schon ein richtiger Achtelfinal-Out-Experte.» Und ergänzt: «Ja, es ist so. Diese Niederlage kann ich akzeptieren. Es war einfach, uns vor Probleme zu stellen.»

Bei Behrami stellt sich immer diese eine Frage: Wie lange trägt ihn sein Körper noch? Wie lange kann er die Belastungen des Nationalteams noch ertragen? Nun, vielleicht noch sehr lange. Zumindest, wenn es nach seinem Kopf geht. «Ich werde weiterspielen. Ich brauche ein Ziel am Horizont. Auch mit 33.» Eines ist klar: Dem Schweizer Team tut ein Behrami weiterhin sehr gut. Auch auf dem Weg an die EM 2020.