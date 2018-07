Vor allem wechseln immer wieder Spieler von Thun zu YB. Bringt man als Thuner Leitwolf Verständnis für diese Wechsel zum Kantonsrivalen mit?

Klar, denn das hat auch wieder mit dem gegenseitigen Respekt zu tun. Spieler wie Fassnacht und Lauper, welche diesen Schritt gegangen sind, haben sich das mit starken Saisons beim FC Thun verdient. Dazu ist YB Thun sympathisch und auch umgekehrt stimmt das Verhältnis.

Wie ist die Vorbereitung auf die neue Saison verlaufen?

Sehr positiv. Wir konnten intensiv und konzentriert trainieren. Vor allem aber hatten wir mit 26 Feldspielern jede Position mindestens doppelt besetzt. Somit herrscht ein Konkurrenzkampf, den wir letzte Saison beispielsweise nicht hatten. Ich denke, dass wir im Vergleich zum letzten Jahr breiter aufgestellt sind.

Wie sieht die Zielsetzung für den FC Thun aus?

Ich bin kein Fan von Zielsetzungen. Gegen aussen ist klar, dass wir den Ligaerhalt schaffen wollen – damit verbindet der neutrale Beobachter den FC Thun. Mir geht es mehr darum, dass wir in jedem Training und in jedem Match versuchen das Maximum abzurufen. Immer an die Grenze gehen und Vollgas geben. Dann werden zwangsläufig am Wochenende auch die Resultate stimmen.