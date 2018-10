«Manchmal war ich am Boden, wenn ich zu Hause ankam. Ich war einfach nicht bereit für das», sagt Nuzzolo, der auch während seiner Zeit bei Gelbschwarz immer in Neuenburg wohnte. Trotzdem: Christian Gross möchte er nicht missen, bis heute ist er beeindruckt von ihm.

In der Pause der grosse Auftritt des neuen Klubbesitzers, Bulat Tschagajew. Der Tschetschene knöpft sich den Xamax-Goalie vor, schreit den Franzosen an: «Du spielst nie mehr für Xamax. Wenn wir verlieren, bist du tot.» Am liebsten würde Nuzzolo danach in der Kabine bleiben. «Tschagajew hat uns gebrochen. Es war schlimm, richtig schlimm. Er hat meinen Cupfinal zerstört», sagt er.

YB-Captain Steve von Bergen ist Götti seines bald vierjährigen Sohnes Pablo. «Er ist immer noch YB-Fan», sagt Nuzzolo und lacht. Beim 7:1 der Berner gegen den FCB sitzt er zusammen mit seinem Sohn auf der Tribüne im Stade de Suisse. Am Schluss steht Pablo mit seinem Götti vor der YB-Kurve und feiert. «Leider konnte Pablo mit uns noch nicht so oft feiern», sagt sein Vater.

Nach gutem Saisonstart rutschte Xamax in die Krise, konnte bis heute erst einen Sieg in der Maladière feiern, Ende September gegen Lugano. Es folgte ein Unentschieden gegen Sion – und trotzdem rutschten die Neuenburger auf den letzten Platz ab.

Ziel: Sportchef von Xamax

Jetzt kehrt Nuzzolo mit seinem Team zurück ins Joggeli zum Duell gegen den FCB. «Für mich ist es immer noch der grosse FC Basel. Ich bin seit bald 18 Jahren Profi, aber der FCB war immer die dominierende Mannschaft. Ich habe immer noch sehr grossen Respekt», sagt der Xamax-Captain.

Ein Unentschieden in Basel «wäre grossartig», erklärt Xamax-Präsident Christian Binggeli, ein Sieg «der Exploit dieses Herbsts». Auch wenn YB die Basler nach acht Titeln in Folge vom Thron gestürzt hat. Seither, so Nuzzolo, sei der FCB auf der Suche. Nach dem Erfolg, der Balance im Team, der Mischung zwischen Routine und jugendlicher Unbeschwertheit.

Geplagt von Zweifeln, gebremst von Rückschlägen. «Ich sehe Basel heute in der Situation, inder sich YB jahrelang befand», schliesst Nuzzolo. Von einer neuen Zeitrechnung will er nichts wissen. Basel sieht er in einer Saison des «Wiederaufbaus». «Nächstes Jahr wird es wieder richtig eng.»

Und er will dabei sein. Trotz seiner 35 Jahre will Nuzzolo noch mindestens ein Profijahr anhängen. Am liebsten bei Xamax, am liebsten in der Super League. Sein Präsident sagt, er müsse das Team «verjüngen». Aber er weiss, was er an Nuzzolo hat. Von zwölf Xamax-Toren hat der Captain fünf geschossen und vier vorbereitet.

Aber seine Bedeutung geht weit über das hinaus. Binggeli: «Er ist eines unserer Aushängeschilder, hat viel zum Image von Xamax beigetragen.» Er ist so etwas wie der neue Monsieur Xamax. Ein Musterprofi. Ausser einem Schlüsselbeinbruch nie verletzt. Und irgendwann möchte er Sportchef sein. Bei Xamax. Seiner ersten grossen Liebe.