Schweizer Länderspiele werden im albanischen Sprachraum, besonders im Kosovo, verfolgt wie Begegnungen der eigenen Nationalmannschaft – zumal Kosovo erst 2016 in die Fifa und die Uefa aufgenommen wurde und seine begabten Fussballsöhne überhaupt nur unter anderer Flagge an Turnieren teilnehmen konnten.

Aus der Zeit der sportlichen Isolierung stammt die Sitte, vor Fans und Kameras die Hände überkreuz zu legen, die Daumen auszuspreizen und mit den übrigen Fingern flattern zu lassen – ein Zeichen eines «geheimen Albanien», das es politisch nicht geben durfte.

«Auf den Fan-Seiten werden albanische Spieler überall auf der Welt überschwänglich gelobt, wenn sie den Adler machen», erklärt der Albanien-Experte Martin Prochazka, der die sozialen Netzwerke gut kennt.

Kosovo muss ohne Wappentier auskommen

«Granit Kosovo», wie Xhaka sich nennt, ist ein sprechender Name: Wie an einem Felsen hat sich in den 1990er-Jahren die serbisch dominierte Militärmacht Jugoslawien die Zähne ausgebissen. Die triumphale Geste hat mit dem Krieg allerdings nichts zu tun. Entstanden ist sie erst in den letzten zehn Jahren auf Fussballplätzen.

Inzwischen lassen vor allem kosovarische Legionäre auch in anderen Disziplinen gern den Adler flattern – etwa Eleni Foureira, die beim europäischen Song-Contest für Zypern antrat. Die Sängerin hat sogar ihren albanischen Namen Fureraj präzisiert; ein Grund, mit dem «Adler» wenigstens insgeheim ein wenig Heimattreue zu signalisieren.