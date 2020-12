Das sind die Gewinner und die Verlierer beim FC Basel unter Ciriaco Sforza

16 Spiele hat Ciriaco Sforza als Trainer des FC Basel bisher an der Seitenlinie verfolgt. Achtmal gewann sein Team, sechsmal verlor es und zweimal gab es ein Unentschieden. Sforzas Punkteschnitt ist um 0,4 geringer als der von seinem Vorgänger Marcel Koller und doch bekommt er von Eigentümer Bernhard Burgener Zeit, um die Spieler zu entwickeln und um aus dem FCB wieder einen Meisterkandidaten zu formen. 29 Spieler kamen unter Sforza bisher zum Einsatz. Wir haben ihre Entwicklung bewertet.

Pajtim Kasami wechselte kurz vor Transferschluss ablösefrei zum FC Basel. Er spielt seitdem immer von Beginn an und liegt mit fünf Treffern gemeinsam mit Arthur Cabral an der Spitze der internen Torschützenliste. Kasami bekam auch direkt eine Einladung von Nati-Coach Vladimir Petkovic. In der Rückwärtsbewegung ist Sforza noch nicht ganz mit ihm zufrieden. Trotzdem ist er einer von zwei grossen Gewinnern.

Der andere ist Heinz Lindner. Als Nummer 2 verpflichtet, landet er im Tor, weil sich Kollege Djordje Nikolic auf Länderspielreise in Serbien Corona einfing. Seitdem brilliert Lindner mit guten Leistungen. Er hält 82 Prozent der Bälle auf sein Tor (Nikolic 73 Prozent) und so auch dreimal die Null. Der einzige Grund, der auch in der Rückrunde nicht für den 30-jährigen Lindner spricht, ist sein Alter.

Zu den Gewinnern zählen auch zwei Youngsters. Der 20-jährige Yannick Marchand und der 19-jährige Julian von Moos haben es Sforza angetan. Er setzt auf sie und schenkt ihnen regelmässig Einsätze. Marchand belohnte sich jüngst in Vaduz mit seinem ersten Super-League-Tor. Der erste Saisontreffer ist auch für von Moos nur noch eine Frage der Zeit. Bei ihm hapert es nur noch an der Chancenverwertung.

Tendenz steigend: