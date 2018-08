Drei Spiele, null Punkte. Der Saisonstart der Grasshoppers ist gründlich in die Hose gegangen. Vor ihrem dritten Auswärtsspiel am Samstag in Lugano sind sie Tabellenletzte. Zwar haben sie in der Vergangenheit auch schon das eine oder andere Mal die Rote Laterne getragen, doch die Frage ist, ob sie in ihrer stolzen Geschichte jemals zuvor mit drei Niederlagen in eine Meisterschaft gestartet sind.

0:2, 0:2, 2:4 – mit diesen drei Ergebnissen gegen YB, den FCZ und den FCB hat GC einen veritablen Fehlstart hingelegt. Nach drei Partien punktelos dazustehen, ist nichts Aussergewöhnliches. Das haben im vergangenen Jahrzehnt auch Vereine wie St. Gallen, Bellinzona, Xamax, Servette, Lausanne und Thun geschafft. Aber der stolze Rekordmeister und klare Leader der Ewigen Tabelle?

Darauf eine Antwort zu finden, ist nicht ganz einfach und ziemlich aufwendig. Zum einen wurde der erste Wettbewerb im Schweizer Fussball schon ab 1897 ausgetragen und nur spärlich darüber berichtet. Zum andern ist das Flair für Fussballstatistiken hierzulande weit weniger ausgeprägt als in anderen Ländern.

Viele Aufzeichnungen verbrannt

Weil aus der Steinzeit der Schweizer Fussballliga nicht alle Resultate zusammengefasst sind und im Fall von GC bei den Tribünenbränden im Hardturm von 1934 und 1968 viele Aufzeichnungen verloren gingen, lässt sich nicht genau sagen, wie oft der Klub in seiner 132-jährigen Geschichte mit drei Niederlagen in eine Meisterschaft gestartet ist.

1909 zum Beispiel haben die Zürcher mit sechs Pleiten begonnen, die Rückrunde dann aber nicht mehr gespielt. Was sich indes recherchieren lässt: In den letzten 100 Jahren hat GC zum Saisonbeginn nie drei Mal verloren!