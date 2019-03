Am Ende des Abends in der Swissporarena aber waren diese Zahlen für den Moment nur noch Schall und Rauch. Der eine oder andere Luzerner Zuschauer dürfte sich beim Blick auf die Anzeigetafel gefragt haben, ob er nach den rüüdig schönen Lozärner Fasnachtstagen vielleicht noch Restalkohol im Blut habe. Denn dort war abzulesen, weiss auf blau: 4:0. Vier zu null!

Thomas Häberli. Vielleicht hatte er sich in den letzten Tagen im stillen Kämmerlein ja einmal ausgemalt, wie es wäre, genauso erfolgreich wie Gerardo Seoane in die Trainerkarriere zu starten.

Strahlend steht Thomas Häberli auf dem Rasen und umarmt jeden seiner Spieler. Die Zuschauer möchten das Stadion am liebsten gar nie mehr verlassen, sondern nur noch feiern, feiern und feiern. Als ob viele von ihnen dies an der Fasnacht nicht schon zur Genüge getan hätten. Doch dieser FC Luzern, dieses 4:0 über den Giganten YB und dieser neue Trainer, das alles muss doch gefeiert werden. Diese Sternstunde des Luzerner Fussballs!

Was hatte dieser Aschermittwoch doch für ein Spiel parat gehabt. «Fantastisch, 4:0!», sagte Häberli, «ich bin so stolz auf meine Mannschaft.» Und wohl ein wenig auch auf sich. Weil er sein Team dazu gebracht hatte, den besten Match seit Urzeiten zu spielen und dafür nun mit dem Halbfinal-Heimspiel am 24. April gegen den FC Thun belohnt wird.

Vergessen waren die Proteste gegen die frühe Anstosszeit um 18 Uhr und dass die Partie mit ein paar Minuten Verspätung angepfiffen worden war, weil die Fans eines der beiden Tore doch tatsächlich zugekettet hatten.

Häberlis Jubel

Und wie hatte dieser Häberli doch gejubelt! Mit ausgestreckten Armen und weit aufgerissenem Mund. Wann hat letztmals ein Luzerner Trainer in diesem Stadion so gejubelt? Natürlich, wie man richtig jubelt, das hatte Häberli einst als Serientorschütze der Young Boys gelernt, als er sich in den neun Jahren als YB-Spieler in Bern zur Legende machte. Gelernt ist eben gelernt.