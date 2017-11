Weil er sich vor zehn Tagen am hinteren linken Oberschenkel eine Muskelverletzung zugezogen hat. Wie wichtig er für dieses Team ist, merkt man vor allem dann, wenn er fehlt. So geschehen in Portugal, bei diesem bitteren 0:2.

Sein Verein Udinese war nicht eben begeistert, als es darum ging, ihn in die Schweiz reisen zu lassen. Doch Behrami sagt: «In dieser Situation zu Hause bleiben? Nein, das würde nicht gehen! Ich habe in einem Gespräch meinem Trainer darlegen können, wie wichtig mir das Nationalteam ist.»

Das Playoff kann beginnen

Das Behrami-Playoff kann also beginnen. Dass er bereits am Donnerstag spielt, ist indes sehr unwahrscheinlich. Am Montag absolvierte er ein 20-minütiges Lauftraining. Gestern war er erstmals im Mannschaftstraining teilweise wieder dabei. Er sagt: «Ich bin 32, kenne meinen Körper mittlerweile gut genug. Ich übernehme die Verantwortung dafür, wenn ich auflaufe. Aber eines ist klar: Wenn ich nur 90 Prozent fit bin, dann überlasse ich den Platz einem Kollegen.»

Am Ende entscheidet nur einer, ob Valon Behrami spielt oder nicht: Behrami selbst.