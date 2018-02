Allein der Fakt, dass Marco Wölfli, der Von-Ballmoos-Ersatz im YB-Tor, keinen schwierigen Ball zu halten hatte, zeigte die Überlegenheit der eingespielten Berner. «Das Einzige, was man uns vorwerfen kann, ist die mangelnde Chancenverwertung», sagte Trainer Adi Hütter.

Von einer Vielzahl an Möglichkeiten hatten nur Hoarau und Sulejmani je eine genützt. Ersterer machte aber seit langem wieder einmal einen topfitten Eindruck – und könnte zum grossen Berner Plus werden. Wer jedenfalls mit Nsamé den Leader der Torschützenliste auf die Bank setzen kann, muss in der Offensive verdammt viel Klasse haben.

2. Super League: Alles sehr eng

Vier Teams aus der unteren Tabellenhälfte sind erfolgreich in die Rückrunde gestartet. GC (3:1 in Sion), Lugano (1:0 in Basel), Thun (4:2 beim FCZ) und Luzern (2:1 gegen Lausanne) gewannen alle. Heisst: Es ist in der Tabelle zum grossen Zusammenschluss gekommen, zwischen Rang 3 (FCZ) und Rang 9 (Luzern) liegen nur fünf Punkte. Sion hat bereits sechs Zähler Rückstand.