In den letzten Wochen hatte sich Atlético Madrid auch dank dem überragenden Antoine Griezmann bis auf fünf Punkte an den Leader Barcelona angenähert. Im Direktduell mit dem 24-fachen Meister konnte die Mannschaft von Diego Simeone die Aufholjagd nicht weiterführen. Dafür agierten die Madrider im Camp Nou zu verhalten. Griezmann, der in den letzten beiden Partien siebenmal getroffen hatte, blieb wirkungslos.

Für das in dieser Saison in der Liga immer noch ungeschlagene Barça machte einmal mehr Messi den Unterschied. Der Ausnahmekönner traf in der 26. Minute mit seinem Freistoss in die linke obere Torecke und erzielte damit den 600. Treffer seiner Karriere. Der einzige Wermutstropfen für den Leader betraf Andres Iniesta. Der Captain und Routinier musste nach einer halben Stunde das Feld mit Oberschenkel-Beschwerden verlassen.

Resultate und Tabelle:

Barcelona - Atletico Madrid 1:0 (1:0). - 90'356 Zuschauer. - Tor: 26. Messi 1:0.

San Sebastian - Alaves 2:1.

Die weiteren Resultate der 27. Runde: Villarreal - Girona 0:2. FC Sevilla - Athletic Bilbao 2:0. Deportivo La Coruña - Eibar 1:1. Leganes - Malaga 2:0. Real Madrid - Getafe 3:1. Levante - Espanyol Barcelona 1:1. Valencia - Betis Sevilla 2:0.

Am Montag: Celta Vigo - Las Palmas.

1. FC Barcelona 27/69 (70:13). 2. Atlético Madrid 27/61 (45:12). 3. Real Madrid 27/54 (65:29). 4. Valencia 26/50 (50:30). 5. FC Sevilla 27/45 (36:40). 6. Villarreal 27/41 (36:32). 7. Girona 27/40 (38:36). 8. Eibar 27/39 (34:39). 9. Betis Sevilla 26/37 (43:50). 10. Getafe 27/36 (33:25). 11. Celta Vigo 26/35 (43:38). 12. Leganes 27/33 (23:32). 13. San Sebastian 27/33 (49:48). 14. Athletic Bilbao 27/32 (27:31). 15. Espanyol Barcelona 27/32 (24:33). 16. Alaves 27/31 (24:39). 17. Levante 27/21 (22:42). 18. Las Palmas 26/20 (19:53). 19. Deportivo La Coruña 27/19 (25:57). 20. Malaga 27/13 (16:43).