Seine vier Treffer in der Vorrunde, seine vierte (und wahrscheinlich letzte) Jagd nach dem WM-Pokal, sein GOAT-Duell ("Greatest Of All Time") mit Lionel Messi: Während sich alle hysterisch die Köpfe heiß reden, kommuniziert Ronaldo fast ausschließlich über die Sozialen Medien. Dabei lässt sich über den Begriff Kommunikation sogar noch vortrefflich streiten.

Auch vor dem Beginn der K.o.-Runde bedient Ronaldo mal wieder ausschließlich seine Werbepartner: Am Mittwoch präsentierte er einen neuen Schuh, mit dem er seine jüngst erzielte europäische Bestmarke von 85 Treffern abfeiert. Wenige Stunden später launchte er eine neue App zum Thema "schlafen".

Jeder 20. Mensch folgt Ronaldo

Sein seltsames Gebaren verwundert kaum, wirft man einen Blick auf die Zahlen. Ronaldo folgen laut einer Social-Media-Studie, die das PR-Netzwerk Ecco International Communications kurz vor der WM durchgeführt hat, inzwischen 320 Millionen Menschen auf Facebook, Instagram und Twitter. Bedeutet: Fast jeder 20. Mensch auf diesem Planeten hängt an Ronaldos Nachrichten-Tropf. Tendenz steigend.

"Ronaldo hat frühzeitig verstanden, wie wichtig die Sozialen Netzwerke sind, um sich selbst zu vermarkten," sagte Studienleiter Patrick Sutter der Welt. Nike lässt sich seinen lebenslangen Sponsoring-Vertrag mit seinem Markenbotschafter eine Milliarde Euro kosten.

Follower-Rangliste auf Facebook, Instagram und Twitter:

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) 320 Millionen

2. Neymar Junior (Brasilien) 192 Millionen

3. Lionel Messi (Argentinien) 181 Millionen

4. James Rodriguez (Kolumbien) 86 Millionen

5. Andres Iniesta (Spanien) 73 Millionen

6. Mesut Özil (Deutschland) 71 Millionen

7. Wilmar Barios (Kolumbien) 70 Millionen

8. Sergio Ramos (Spanien) 63 Millionen

9. Luis Suarez (Uruguay) 61 Millionen

10. Gerard Pique (Spanien) 54 Millionen

10. Marcelo (Brasilien) 54 Millionen