Vor einer Woche ging Chelsea bei Manchester United mit 0:4 unter. Am Mittwoch wurde der europäische Supercup gegen Liverpool im Penaltyschiessen verloren. Und am Sonntag folgte die nächste Enttäuschung.

Dabei hatte Chelsea gut begonnen und war nach sieben Minuten durch den 20-jährigen Mason Mount in Führung gegangen. Nach der Pause gab aber Leicester den Ton an und kam in der 67. Minute zum verdienten Ausgleich. Der Nigerianer Wilfred Ndidi, der das 0:1 mit einem Ballverlust verschuldet hatte, verwertete einen Eckball mit dem Kopf.

Resultate und Tabelle:

Chelsea - Leicester 1:1 (1:0). - 40'629 Zuschauer. - Tore: 7. Mount 1:0. 67. Ndidi 1:1. - Bemerkungen: Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot).

Die weiteren Spiele der 2. Runde. Samstag: Arsenal - Burnley 2:1. Aston Villa - Bournemouth 1:2. Brighton & Hove Albion - West Ham United 1:1. Everton - Watford 1:0. Norwich City - Newcastle United 3:1. Southampton - Liverpool 1:2. Manchester City - Tottenham Hotspur 2:2. - Sonntag: Sheffield United - Crystal Palace 1:0. - Montag: Wolverhampton - Manchester United 21.00.

1. Liverpool 2/6 (6:2). 2. Arsenal 2/6 (3:1). 3. Manchester City 2/4 (7:2). 4. Brighton & Hove Albion 2/4 (4:1). 5. Tottenham Hotspur 2/4 (5:3). 6. Bournemouth 2/4 (3:2). 7. Sheffield United 2/4 (2:1). 8. Everton 2/4 (1:0). 9. Manchester United 1/3 (4:0). 10. Burnley 2/3 (4:2). 11. Norwich City 2/3 (4:5). 12. Leicester City 2/2 (1:1). 13. Wolverhampton 1/1 (0:0). 14. Crystal Palace 2/1 (0:1). 15. Chelsea 2/1 (1:5). 16. West Ham United 2/1 (1:6). 17. Aston Villa 2/0 (2:5). 18. Newcastle United 2/0 (1:4). 19. Southampton 2/0 (1:5). 20. Watford 2/0 (0:4).