Die Spanier verteidigten in Genk ihr 3:2-Polster aus dem Hinspiel mit einem 1:1 erfolgreich. Der Däne Pione Sisto, der schon im Hinspiel getroffen hatte, brachte Celta Vigo in der 63. Minute in Führung. Vier Minuten später glich Leandro Trossard für die Belgier aus, denen aber ein weiterer Treffer zum Weiterkommen fehlte.

Die weiteren drei Viertelfinals zwischen Manchester United und Anderlecht (1:1 nach 90 Minuten), Schalke und Ajax Amsterdam (2:0) sowie Besiktas Istanbul und Olympique Lyon (2:1) werden allesamt in der Verlängerung entschieden.

Die Auslosung der Halbfinals findet am Freitag ab 13.00 Uhr in Nyon statt. Die Hinspiele werden am 4. Mai ausgetragen, die Rückspiele am 11. Mai.