Carlo Ancelotti in Neapel unter Beschuss – folgt Vladimir Petkovic im Sommer?

Der warme Applaus, den die Milan-Fans ihrem ehemaligen Trainer Carlo Ancelotti am vergangenen Samstag im San Siro spendeten, konnte den 60-jährigen Napoli-Coach nur wenig aufmuntern. Das enttäuschende 1:1 gegen die ebenfalls in einer Schaffenskrise steckenden Mailänder war bereits Napolis sechstes siegloses Spiel in Folge. Mit Titelambitionen gestartet, beträgt der Rückstand der Süditaliener auf den ewigen Rivalen Juventus Turin nach 13 Runden bereits uneinholbare 15 Punkte.

Noch unter Maurizio Sarri fand Napolis erfrischender Offensivfussball international Beachtung. Nun droht der Stolz des Südens ins Serie-A-Mittelmass abzusinken und auch die Qualifikation für die Achtelfinals der Champions League ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die Gründe für den schlechtesten Saisonstart seit 2011 sind vielschichtig. Die aktuelle Krise ist jedoch stark mit einem konkreten Ereignis verknüpft.

Der Streik und seine Folgen

Als Konsequenz der Niederlage vom 2.November gegen die Roma ordnete Präsident Aurelio De Laurentiis in Eigenregie nämlich ein siebentägiges Straftrainingslager an. Der 70-jährige allmächtige Eigentümer, der mehrheitlich in Los Angeles lebt, kommunizierte diesen Entscheid dem Team nicht etwa persönlich, sondern indirekt über ein Radiointerview. Der sogenannte «Ritiro» ist eine im italienischen Fussball oft praktizierte Massnahme, um ein Team bei anhaltend schlechten Resultaten zu disziplinieren. Die Spieler bleiben über einen Zeitraum im Trainingszentrum kaserniert und dürfen nicht heim zu ihren Familien.

Nach dem Champions-League-Gruppenspiel gegen Red Bull Salzburg vom 5. November eskalierte die Situation. In den Katakomben des «San Paolo»-Stadions flogen die Fetzen. Der brasilianische Mittelfeldspieler Allan und Napolis Vizepräsident Edoardo De Laurentiis gerieten sich in die Haare. Während Ancelotti und sein Trainerstab nach Castel Volturno zurückfuhren, widersetzten sich die Spieler den Anordnungen der Klubleitung und gingen nach Hause. Der Spielerstreik war Tatsache geworden.