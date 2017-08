Der Zufall des Spielkalenders will es, dass die zwei Klubs am Donnerstag in der 4. Runde aufeinandertreffen. Kukeli wird allerdings erst am kommenden Sonntag im Schweizer Cup in Gränichen erstmals für die Walliser auflaufen.

Der 32-jährige Mittelfeldspieler stand seit 2012 beim FC Zürich unter Vertrag. Kukeli, der in der Super League auch schon für den FC Luzern spielte, kennt Sions Trainer Paolo Tramezzani von der albanischen Nationalmannschaft. Dort war der Italiener bis im vergangenen Dezember Assistent von Nationaltrainer Gianni De Biasi.

Im FC Zürich hatte Kukeli zuletzt nicht mehr zum Stammpersonal gehört. Im den ersten beiden Saisonspielen gegen die Grasshoppers und Thun stand er in der Dreier-Abwehr noch in der Startformation. Zuletzt und nach der Umstellung auf die Viererkette war Kukeli in Lugano nicht mehr dabei.