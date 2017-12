"Das gefällt mir nicht. Es ist eine Enttäuschung, ich hätte gerne eine Partie in Sotschi gespielt", sagte der 56-Jährige der Zeitung "Folha de Sao Paulo". Brasilien hatte den Olympiaort bereits als Team-Quartier für das Turnier ausgesucht.

Das Ziel des Rekordweltmeisters ist angeführt von Superstar Neymar der sechste WM-Titel. In der Gruppenphase muss die "Selecao" in Rostow am Don gegen die Schweiz, in St. Petersburg gegen Costa Rica und in Moskau gegen Serbien antreten. Brasilien wird in der Vorrunde damit rund 7000 Reisekilometer bewältigen.