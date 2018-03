86 Tage vor dem Aufeinandertreffen mit der SFV-Auswahl in Rostow lieferte Brasilien im Luschniki, dem WM-Finalstadion, einen Steigerungslauf ab. Tat sich die "Seleção" in der torlosen ersten Halbzeit noch schwer mit den mit fünf Verteidigern spielenden Russen, traf er nach der Pause innert 13 Minuten drei Mal.

Bezeichnenderweise war es mit Inter Mailands João Miranda ein Verteidiger, der den Bann in der 53. Minute brach. Davor hatte sich Brasilien trotz klar mehr Ballbesitz nur wenige Chancen heraus erspielt. Miranda erzielte im Anschluss an einen Corner aus kürzester Distanz das 1:0. Später trafen Barcelonas Offensivakteure Philippe Coutinho (per Foulpenalty) und der davor in mehreren Aktionen glücklos gebliebene Paulinho.

In Abwesenheit des verletzten Neymar erhielt Tite (noch) keine Antwort auf die Frage, wer die Rolle als Nummer 10 ausfüllen könnte. "Um Samba spielen zu können, braucht es einen Taktgeber", hatte der Nationalcoach neulich gesagt. "Selbst wenn dieser Spieler nicht in Topform ist, werde ich ihn bringen. Das Team braucht ihn."

In Moskau agierte primär Coutinho als "Zehner". Am kommenden Dienstag in Berlin gegen Deutschland dürfte wieder, wie bereits meistens in der WM-Qualifikation, der in China engagierte Renato Augusto Brasiliens Spiel gestalten.