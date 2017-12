«Mit ein bisschen Abstand denke ich mir: So ein Abschied ist fast ein bisschen frech. Jeder in Basel wollte diesen Cupsieg. Dass er ausgerechnet gegen Sion gelingt, gegen dieses lebendige Cupmonster – unbeschreiblich. Ich habe mit der Mannschaft in Genf übernachtet. Ich war vor dem Spiel viel für mich alleine, konnte den ganzen Tag nicht essen, es war mir schlecht seit dem Morgen. Und irgendwie waren unendlich viele Emotionen in mir. Es kam der Moment vor dem Spiel, als ich zur Mannschaft sprach. Es ist nicht gelogen, wenn ich sage, ich weiss nicht mehr genau, was ich alles sagte. Natürlich, ich habe mich zehn Minuten etwas abgesetzt in ein Massage-Räumchen und mir einige Dinge überlegt. Ich erwähnte Renato Steffen und Taulant Xhaka – und dass ich einfach niemanden sehen will, der weniger fightet als die beiden. Aber was mir auch wichtig ist: Es war nicht eine Art ‹heute spielt ihr für uns!›, die Spieler wussten genau, dass wir sie nicht weniger gern haben, wenn es nicht klappt mit dem Sieg.»

Nach dem Saisonende im Juni beginnt die Zeit des Loslassens. Erstmals mussten Heusler und seine Kollegen aus dem Verwaltungsrat nicht über die Saison hinaus planen. Die Zukunft ist aufgegleist, die Übernahme der neuen Führung klappt ebenfalls – sieht man einmal vom etwas holprigen Start ab, als plötzlich Jean-Paul Brigger aus dem Hut gezaubert wird. Heuslers Werk ist vollendet.

«Ab dem Cupfinal kam ich mir ein bisschen wie ein Skispringer vor, der schön von der Schanze gleitet. Noch nie in meinem Berufsleben konnte ich den Körper so sehr herunterfahren wie im Juli und August. In den letzten Jahren hatte ich stets gesundheitliche Probleme, wenn ich in die Ferien gestresst bin. Diesmal überhaupt nicht. Ich war vier Wochen am Stück weg, unterwegs in Europa, in den Bergen und schliesslich in Miami mit dem gesamten Verwaltungsrat.»

Dass der Übergang von der alten zur neuen Führung so reibungslos klappt, ist nicht selbstverständlich. Und auch mit einer grossen Anspannung in den Monaten bis zum Vollzug und der Wahl der neuen Führung verbunden.