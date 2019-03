Gewinnen kann Real Madrid in dieser Saison nichts mehr. Der FC Barcelona ist in der Meisterschaft enteilt, im Cup sind die Madrilenen am Erzrivalen gescheitert und in der Champions League endete die dreijährige Regentschaft der Königlichen mit einer Heimniederlage in den Achtelfinals gegen den krassen Aussenseiter Ajax Amsterdam.

Mit der Rückkehr von Zinédine Zidane auf die Trainerbank wurde die Zukunft eingeleitet, in der laufenden Saison geht es für Real nur noch um Schadensbegrenzung. Dass auch das zweite Spiel unter dem alten und neuen Trainer mit einem Heimsieg endete, lag an Karim Benzema, der mit einem schönen Schlenzer in der 89. Minute das 3:2 erzielte und mit seinem 14. Saisontreffer den Tabellenletzten Huesca in die Knie zwang.

Im Tor setzte Zidane auf seinen Sohn Luca, der erstmals in dieser Saison zum Einsatz kam und den verletzten Thibaut Courtois ersetzte. Im Mittelfeld fehlten Luka Modric, Toni Kroos und der Brasilianer Casemiro, der nur auf der Bank sass.

Telegramm und Rangliste

Real Madrid - Huesca 3:2 (1:1). - 49'269 Zuschauer. - Tore: 3. Cucho 0:1. 25. Isco 1:1. 62. Ceballos 2:1. 74. Etxeita 2:2. 89. Benzema 3:2.

Weitere Resultate: Levante - Eibar 2:2. Rayo Vallecano - Betis Sevilla 1:1. FC Sevilla - Valencia 0:1. Valladolid - San Sebastian 1:1. - Rangliste: 1. FC Barcelona 29/69 (75:27). 2. Atlético Madrid 29/59 (43:19). 3. Real Madrid 29/57 (52:34). 4. Getafe 29/46 (36:26). 5. Alaves 29/44 (31:35). 6. Valencia 29/43 (31:23). 7. FC Sevilla 29/43 (47:37). 8. Athletic Bilbao 29/40 (30:32). 9. Betis Sevilla 29/40 (33:37). 10. San Sebastian 29/37 (34:34). 11. Eibar 29/36 (38:40). 12. Leganes 29/36 (29:34). 13. Girona 29/34 (32:39). 14. Espanyol Barcelona 29/34 (32:43). 15. Levante 29/32 (40:51). 16. Valladolid 29/30 (24:40). 17. Villarreal 29/29 (34:39). 18. Celta Vigo 29/28 (39:49). 19. Rayo Vallecano 29/24 (31:52). 20. Huesca 29/22 (30:50).