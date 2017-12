Mit Aufsteiger Benevento Calcio, dem mit null Punkten abgeschlagenen Tabellenletzten der Serie A, bekam die AC Milan im ersten Spiel unter Vincenzo Montellas Nachfolger Gattuso die kleinstmögliche Hürde der Liga vorgesetzt. Doch diese vermochte der 18-malige italienische Meister, dessen Besitzer vor dieser Saison mehr als 200 Millionen Euro in neue Spieler investiert hatten, nicht zu meistern.

Es lief bereits die 95. Minute, als sich Beneventos Goalie Alberto Brignoli in den gegnerischen Strafraum begab - in Erwartung einer Freistossflanke. Diese verwertete der 26-Jährige kurz danach per Kopf im Stile eines Mittelstürmers zum 2:2 und bescherte dem Aufsteiger damit im 15. Anlauf den ersten Punktgewinn in der Serie A überhaupt.

Auffälligster Spieler in den Reihen der abermals enttäuschenden AC Milan, bei der der Schweizer Internationale Ricardo Rodriguez auf dem linken Couloir durchspielte, war Giacomo Bonaventura. Der Mittelfeldspieler brachte die "Rossoneri" in der 38. Minute mittels Hechtkopfball in Führung und leistete zum zwischenzeitlichen 2:1 durch Nikola Kalinic mit einer präzisen Flanke die Vorarbeit (57.).

In der letzten Viertelstunde spielten die Gäste nach einer Gelb-Roten Karte gegen Alessio Romagnoli in Unterzahl.

Italien. Serie A. Die Resultate vom Sonntag:

Benevento - AC Milan 2:2 (0:1). - Tore: 38. Bonaventura 0:1. 50. Puscas 1:1. 57. Kalinic 1:2. 95. Brignoli (Goalie von Benevento) 2:2. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez (verwarnt). 75. Gelb-Rote Karte gegen Romagnoli (Milan).

Rangliste: 1. Napoli 15/38 (35:10). 2. Juventus Turin 15/37 (41:14). 3. Inter Mailand 14/36 (28:10). 4. AS Roma 14/34 (27:10). 5. Lazio Rom 13/29 (33:15). 6. Sampdoria Genua 13/26 (27:18). 7. AC Milan 15/21 (21:20). 8. Bologna 14/20 (17:17). 9. Chievo Verona 14/20 (17:21). 10. Atalanta Bergamo 15/20 (21:19). 11. Torino 15/20 (19:21). 12. Fiorentina 14/18 (23:19). 13. Cagliari 14/15 (13:24). 14. Udinese 13/12 (18:24). 15. Crotone 14/12 (11:27). 16. Sassuolo 14/11 (8:24). 17. Genoa 14/10 (12:20). 18. SPAL Ferrara 15/10 (13:26). 19. Hellas Verona 14/9 (12:29). 20. Benevento 15/1 (8:36).