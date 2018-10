Beide Tore für die Belgier erzielte Romelu Lukaku, das zweite in der 84. Minute. Für die Schweiz glich Joker Mario Gavranovic eine Viertelstunde vor Schluss zwischenzeitlich aus. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel der Nations League übernahmen die im FIFA-Ranking führenden Belgier in der Schweizer Gruppe die Führung.

Vor gut 39'000 Zuschauern durfte die Schweiz in Brüssel auf einen Punktgewinn hoffen - auch weil Petkovic mit der Einwechslung von Mario Gavranovic für den glücklosen Haris Seferovic ein gutes Händchen hatte. Der Stürmer des HNK Rijeka glich sieben Minuten nach seiner Einwechslung nach einem Freistoss von Xherdan Shaqiri und einem Kopfball-Ableger von Nico Elvedi aus. Zuvor hatte Romelu Lukaku die Belgier in der 58. Minute in Führung gebracht.

In seiner Startformation setzte Petkovic gegen die Offensivstarken Belgier auf eine Viererabwehr mit Nico Elvedi und Fabian Schär in der Zentrale. Manuel Akanji erklärte wegen eines leichten Problems im Oberschenkel kurzfristig Forfait.

Telegramm

Belgien - Schweiz 2:1 (0:0)

Stade Roi Baudouin, Brüssel. - 39'049 Zuschauer. - SR Mateu Lahoz (ESP). - Tore: 58. Romelu Lukaku (Meunier) 1:0. 76. Gavranovic (Elvedi) 1:1. 84. Romelu Lukaku 2:1.

Belgien: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vermaelen (73. Boyata); Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco (76. Chadli); Mertens (93. Thorgan Hazard), Romelu Lukaku, Eden Hazard.

Schweiz: Sommer; Lang, Schär, Akanji, Rodriguez; Xhaka; Zakaria (83. Edimilson Fernandes), Freuler (87. Fassnacht), Zuber; Shaqiri; Seferovic (69. Gavranovic).

Bemerkungen: Belgien ohne De Bruyne, Dembélé und Vertonghen (verletzt), Schweiz ohne Bürki, Embolo, Mbabu, Mehmedi (verletzt), Djourou, Dzemaili und Lichtsteiner (nicht im Aufgebot).

Rangliste

1. Belgien 2/6 (5:1). 2. Schweiz 2/3 (7:2). 3. Island 2/0 (0:9).